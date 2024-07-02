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14:25, 2 июля 2024Экономика

Названа предварительная причина взрыва баллона на крыше автобуса в Москве

Жара стала предварительной причиной взрыва баллона на крыше автобуса в столице

Кадр: Telegram-канал «Петя Первый»

Жару рассматривают в качестве предварительной причины взрыва газового баллона, распложенного на крыше автобуса в Москве, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление экстренных служб.

Инцидент с автобусом 672 маршрута произошел 2 июля около 12:30 в Ижорском проезде, в районе дома 5а. В результате взрыва пострадали водитель автобуса, а также один пассажир. Из-за аварии движение по Ижорскому проезду оказалось временно перекрыто.

По прогнозам синоптиков Гидрометцентра, днем 2 июля в столице ожидается жара до плюс 32-34 градусов. Максимальной для этой недели отметки термометры достигнут 3 июля, когда воздух прогреется до плюс 33-35 градусов, такая же погода ожидается днем в четверг.

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      Мария Черкасова
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