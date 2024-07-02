В Москве водитель пострадал при взрыве установленного на крыше автобуса баллона

В Москве взорвался установленный на крыше автобуса баллон, пострадал водитель

В Москве один человек пострадал в результате взрыва баллона, установленного на крыше городского автобуса. О происшествии на севере столицы сообщает Telegram-канал «112» со ссылкой на источник.

На снятых очевидцем кадрах видно автобус со следами повреждений и выбитым ветровым стеклом. Рядом с колесами лежит баллон желтого цвета.

По данным канала, взрыв прогремел, когда автобус подъезжал к остановке. Пострадавшим оказался водитель, его госпитализировали с тяжелыми травмами.

Утром 2 июля в Стерлитамаке в жилом доме взорвался газ. По данным Минздрава Башкирии, после ЧП были госпитализированы пять человек. Еще одного пострадавшего спасти не удалось.