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13:06, 2 июля 2024Россия

В Москве водитель пострадал при взрыве установленного на крыше автобуса баллона

В Москве взорвался установленный на крыше автобуса баллон, пострадал водитель
СюжетВзрыв в Москве

Фото: Патя Амирбекова / «Лента.ру»

В Москве один человек пострадал в результате взрыва баллона, установленного на крыше городского автобуса. О происшествии на севере столицы сообщает Telegram-канал «112» со ссылкой на источник.

На снятых очевидцем кадрах видно автобус со следами повреждений и выбитым ветровым стеклом. Рядом с колесами лежит баллон желтого цвета.

По данным канала, взрыв прогремел, когда автобус подъезжал к остановке. Пострадавшим оказался водитель, его госпитализировали с тяжелыми травмами.

Утром 2 июля в Стерлитамаке в жилом доме взорвался газ. По данным Минздрава Башкирии, после ЧП были госпитализированы пять человек. Еще одного пострадавшего спасти не удалось.

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      Алан Босиков
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