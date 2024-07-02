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12:35, 2 июля 2024Россия

Минздрав Башкирии уточнил данные о пострадавших при взрыве газа в Стерлитамаке

Минздрав Башкирии: после взрыва в Стерлитамаке одного человека спасти не удалось

Фото: МЧС России / ТАСС

Пять человек госпитализированы после взрыва в башкирском городе Стерлитамак. Данные о пострадавших уточнил республиканский Минздрав в Telegram.

2 июля в одном из жилых домов Стерлитамака взорвался газ.

По данным регионального Минздрава, среди пострадавших есть дети, одного из них направили на дополнительный осмотр к нейрохирургу, другой ребенок будет продолжать лечение амбулаторно. Еще одного человека спасти не удалось.

Ситуацию взял на контроль глава Минздрава республики Айрат Рахматуллин.

В прокуратуре возможной причиной взрыва назвали ремонтные работы. Надзорное ведомство начало проверку по факту ЧП в жилом доме.

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      Алан Босиков
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