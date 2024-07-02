Минздрав Башкирии уточнил данные о пострадавших при взрыве газа в Стерлитамаке

Пять человек госпитализированы после взрыва в башкирском городе Стерлитамак. Данные о пострадавших уточнил республиканский Минздрав в Telegram.
2 июля в одном из жилых домов Стерлитамака взорвался газ.
По данным регионального Минздрава, среди пострадавших есть дети, одного из них направили на дополнительный осмотр к нейрохирургу, другой ребенок будет продолжать лечение амбулаторно. Еще одного человека спасти не удалось.
Ситуацию взял на контроль глава Минздрава республики Айрат Рахматуллин.
В прокуратуре возможной причиной взрыва назвали ремонтные работы. Надзорное ведомство начало проверку по факту ЧП в жилом доме.