Минздрав Башкирии уточнил данные о пострадавших при взрыве газа в Стерлитамаке

Минздрав Башкирии: после взрыва в Стерлитамаке одного человека спасти не удалось

Пять человек госпитализированы после взрыва в башкирском городе Стерлитамак. Данные о пострадавших уточнил республиканский Минздрав в Telegram.

2 июля в одном из жилых домов Стерлитамака взорвался газ.

По данным регионального Минздрава, среди пострадавших есть дети, одного из них направили на дополнительный осмотр к нейрохирургу, другой ребенок будет продолжать лечение амбулаторно. Еще одного человека спасти не удалось.

Ситуацию взял на контроль глава Минздрава республики Айрат Рахматуллин.

В прокуратуре возможной причиной взрыва назвали ремонтные работы. Надзорное ведомство начало проверку по факту ЧП в жилом доме.