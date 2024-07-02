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19:13, 2 июля 2024Россия

Обвинившая российского сенатора в изнасиловании массажистка захотела забрать заявление

Обвинившая сенатора Брыксина в изнасиловании девушка захотела забрать заявление
Александр Брыксин

Александр Брыксин. Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости

Массажистка, обвинившая 57-летнего сенатора Совфеда от Курской области Александра Брыксина в изнасиловании, попросила не проводить проверку и захотела забрать заявление из полиции. Об этом пишет Baza в Telegram.

По информации издания, в беседе со следователями девушка рассказала, что познакомилась с Брыксиным в середине июня в клинике, где она работала. 21 июня сенатор позвал ее в Москву, заявив, что ему необходим массаж. Политик якобы предложил россиянке 100 тысяч рублей за пять сеансов, а также отправил 50 тысяч рублей компенсации за транспорт и жилье.

Массажистка утверждает, что до этого Брыксин не проявлял к ней внимания, и она ему доверяла, поэтому согласилась приехать в Москву. Теперь девушка хочет забрать заявление, так как боится проблем. По словам массажистки, сенатор говорил ей, что является очень влиятельным человеком.

Однако Baza выяснила, что материалы по заявлению на политика уже направлены в Следственный комитет.

О том, что сенатора обвинили в изнасиловании массажистки, которую сочли его любовницей, стало известно 2 июля. При этом сообщалось, что заявление в полицию написал супруг девушки, узнавший об измене. Также достоверно неизвестно, было ли изнасилование на самом деле. По одним данным, россиянка заявила, что все произошло по обоюдному согласию, по другим — против ее воли.

Ранее вице-спикера Заксобрания Красноярского края Андрея Новака обвинили в избиении бывшей жены и угрозах их общим детям. По словам россиянки, конфликт с экс-супругом начался из-за вопроса, связанного с алиментами. При этом сам политик заявил журналистам, что не знает эту женщину, а произошедшее назвал провокацией

ЖЗЛ
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      Константин Лысяков
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