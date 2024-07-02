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12:18, 2 июля 2024Россия

В России ответили на сообщения о маневрах подлодок вблизи Британии

Депутат Чепа оценил маневры подлодок России у Британии фразой «ничего такого»

Фото: Владимир Трефилов / РИА Новости

Первый зампредседателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа отреагировал на сообщения о маневрах российских подводных лодок вблизи Великобритании и назвал публикации на тему в западной прессе нагнетанием обстановки. Свое мнение он высказал в разговоре с «Лентой.ру».

Ранее агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщило, что с начала 2022 года российские подлодки дважды совершали миссии в Ирландском море вблизи Великобритании. В публикации также говорится, что в ответ британские военные были вынуждены предпринимать меры по защите территориальных вод.

«Подводные лодки строятся для того, чтобы они плавали под водой, и они плавают. Как российские, так и американские, так и китайские, и подводные лодки других стран несут боевое дежурство в тех регионах, которые запланированы их Генеральными штабами. И английские, и американские, и всякие другие, наши в том числе — дежурят, не нарушая экономических и территориальных границ государств, поэтому ничего такого тут нет, а то, что выдумывают — только нагнетают обстановку, нагнетают нервозность и пытаются объяснять своим [народам] шаги, направленные на эскалацию напряженности», — высказался Чепа.

До этого пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что не видит поводов для беспокойств из-за учений Военно-морского флота (ВМФ) на Кубе. По словам представителя Кремля, военные учения — это нормальная практика для государств в самых разных регионах мира, особенно для крупной морской державы.

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      Варвара Кошечкина
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