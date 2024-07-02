Правительство России поддержало поправки о данных военнообязанных сотрудников

Правительство одобрило идею сообщать о военнообязанных сотрудниках через реестр

Правительство России одобрило идею дать работодателям право передавать военкоматам информацию о военнообязанных сотрудниках через реестр воинского учета. Об этом сообщает ТАСС, в распоряжении которого оказался отзыв кабмина на предлагаемые законопроектом поправки.

Документ на рассмотрение в Госдуму внес в июне глава комитета нижней палаты парламента по обороне Андрей Картаполов. В пояснительной записке он отмечает, что поправки направлены на уточнение положений, регламентирующих отношения военкоматов с российскими организациями.

Согласно действующему законодательству, руководители или другие ответственные лица должны отправлять информацию о военнообязанных сотрудниках в военкомат в течение пяти дней с момента ее изменения. Сделать это можно при помощи портала Госуслуг. Предлагаемые Картаполовым поправки позволяют использовать для этого реестр воинского учета. Помимо этого, через реестр работодатели смогут сообщить об уклонистах.

Ранее стало известно, что в реестре воинского учета, запуск которого запланирован на 1 ноября 2024 года, будет 47 пунктов, в том числе с данными о недвижимости и транспорте военнообязанных граждан, включая воздушные и водные средства передвижения. Помимо этого, в перечень попадет информация о пересечении российской границы и наличии иностранного подданства.

Президент России Владимир Путин подписал закон о создании электронного реестра призывников в апреле 2023. В перечне будут храниться данные о всех мужчинах, подлежащих призыву на срочную службу. Система позволит в режиме онлайн вносить информацию о военнообязанных, доступ к которой будет как у сотрудников военкоматов, так и у самих граждан.