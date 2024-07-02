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14:46, 2 июля 2024Экономика

Россиянам назвали семь тревожных признаков плохого автомобиля

«СберАвто»: покупая машину, стоит проверить состояние педалей и панели приборов

Фото: Кирилл Пономарев / «Лента.ру»

Россиянину, решившему купить автомобиль, стоит обратить внимание на семь тревожных признаков, которые покажут, как обращался с машиной ее прежний владелец. Об этом предупредили специалисты по автоподбору «СберАвто». Их советы приводит «Российская газета».

В первую очередь следует изучить состояние кузова. Если там много царапин и притертостей, это может говорить о том, что водитель часто парковался в узких местах и задевал другие транспортные средства. Во-вторых, автовладельца, предпочитающего агрессивный стиль вождения, изобличает качество педалей. Затертая накладка укажет на резкие маневры, волнообразный износ шин — на резкие ускорения и торможения. В таком случае не лишним будет проверить качество тормозных дисков — насколько они изношены и деформированы.

Третий признак — краска. Если она нанесена тонким слоем, смежные участки как следует затонированы для плавного перехода, это значит, что машина обслуживалась в качественных сервисах. Об обратном скажут резкие переходы цвета, обнаруживаемые под определенным углом освещения. Следы частого и некачественного перекрашивания свидетельствуют о ДТП. Специалисты подчеркивают: если толщина слоя превышает 200 микрометров, значит, транспортное средство красили не раз.

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Об утечке технических жидкостей будут говорить лужи. Скорее всего, своим появлением они обязаны треснувшим шлангам и прохудившимся радиаторам. Чаще всего протекает антифриз, моторное или трансмиссионное масло. Если на машине долго ездили с пониженным уровнем масла, то это могло скверно отразиться на качестве коробки передач.

Пятое — это чистота и порядок в салоне. Необходимо посмотреть, в каком состоянии обивка руля, кресла, коврики под сиденьями. Дверные ручки не должны оказаться разболтанными, а панель приборов — в пыли. Мусор и неприятный запах также укажут на неаккуратность автовладельца. На панели приборов должны гореть лишь синие и зеленые значки. Желтые индикаторы — это сигналы о неисправностях, которые стоит устранить как можно скорее. Красные предупреждают о риске аварийной ситуации.

Последнее — это состояние кондиционера и щеток очистителей. Если воздух поступает в салон неравномерно, то возможно, что чисткой деталей системы охлаждения давно пренебрегали. Об этом же говорит внезапное прекращение ее работы и неприятный запах. Что касается «дворников», то если их не чистить и не менять, они начнут оставлять на стекле грязные разводы и царапины. Автовладельца, допустившего такое, справедливо заподозрить в пренебрежительном отношении к машине.

Есть прогнозы, что из-за ужесточения правил выдачи автокредитов продажи новых автомашин могут снизиться на восемь-десять процентов. Некоторые эксперты предсказывают дилерам отток клиентов, так как большая часть жителей России приобретает автомобили именно в долг.

В мае 2024 года россияне набрали таких ссуд на покупку новых легковушек больше чем на 123 миллиарда рублей. Средний чек такого займа вырос на два процента, с 1,49 до 1,51 миллиона рублей.

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