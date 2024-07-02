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11:39, 2 июля 2024Экономика

Россияне увеличили расходы на платные дороги

Почта Банк: расходы россиян на проезд по платным трассам выросли на 3 %

Фото: Aleksander Lyskin / Globallookpress.com

За первые шесть месяцев 2024 года расходы жителей России на проезд по платным дорогам выросли на три процента, а количество платежей — на девять процентов, если сравнивать с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщил Почта Банк, данные которого цитирует «Газета.Ru».

В то же время средний чек уменьшился на пять процентов — до 441 рубля из-за использования транспондеров. Речь идет о бортовом электронном устройстве, которое позволяет оплачивать проезд по платной магистрали в автоматическом режиме. Благодаря этому механизму водители могут пользоваться специальными тарифами и абонементами.

Кроме российской столицы, больше всего расходов пришлось на Краснодарский и Хабаровский края.

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Также россияне стали чаще пользоваться арендой автомобиля: количество платежей выросло на 20 процентов, а объем трат — на три процента. Растет популярность трейлерных путешествий. Средний чек за аренду дома на колесах прибавил шесть процентов, а соответствующие расходы выросли на четыре процента.

Ранее выяснилось, что многие жители РФ неправильно ездят по платным трассам, создавая опасные ситуации. Эксперты напоминают, что на таких дорогах нужно держаться правой полосы, так как там нет колейности. Кроме того, при покупке еды на заправках водителей призывают сначала поставить машину на парковку, а уже потом идти за покупками, чтобы не создавать очередей у колонок выдачи заказов.

Кроме того, почти 42 процента жителей России считают, что если платные дороги станут бесплатными, то на трассах не будет пробок.

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