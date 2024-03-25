Россияне выступили за бесплатные дороги

Россияне сочли, что бесплатные дороги избавят их от пробок

Почти половина — 41,9 процента — автомобилистов в России считают, что от пробок на дороге можно избавиться, причем половина из них уверена, что это удастся, если сделать платные дороги бесплатными. К такому выводу пришли аналитики сервиса автозаймов CarMoney, которые провели соответствующий опрос. Его результаты публикует «Газета.Ru».

В исследовании участвовали около трех тысяч человек со всей России. По информации авторов опроса, 21,6 процента водителей в России выступают за то, чтобы платные дороги стали бесплатными ради победы над пробками. Между тем 36,5 процента опрошенных не верят в то, что от заторов на дорогах можно избавиться, а 21,6 процента затрудняются с ответом.

82,4 процента респондентов ответили, что для уменьшения количества пробок на дорогах необходимо совершенствовать дорожные развязки. Еще 52,7 процента отметили, что для улучшения ситуации стоит строить больше новых дорог, а 28,4 процента — убрать часть тормозящих движение съездов. Почти каждый пятый россиянин (21 процент) предложил пересадить часть автомобилистов на общественный транспорт, похожее количество опрошенных (20,3 процента) поддержало идею о том, что для избавления от пробок нужно снизить цены на поездки на такси. 14,9 процента водителей сочли эффективным строительство новых платных дорог.

Кроме того, респонденты назвали главную причину проблем на дорогах для них. Лидером списка стало низкокачественное дорожное покрытие — его упомянули 66,2 процента автомобилистов. Второе место, отмеченное половиной опрошенных, досталось колеям на дорогах, а третье — пробкам, которые являются наибольшей неприятностью для 45 процентов россиян.

Ранее в марте стало известно, что в России захотели удвоить штрафы за плохое состояние дорог.