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19:26, 25 марта 2024Среда обитания

Россияне выступили за бесплатные дороги

Россияне сочли, что бесплатные дороги избавят их от пробок

Фото: Konstantin Kokoshkin / Globallookpress.com

Почти половина — 41,9 процента — автомобилистов в России считают, что от пробок на дороге можно избавиться, причем половина из них уверена, что это удастся, если сделать платные дороги бесплатными. К такому выводу пришли аналитики сервиса автозаймов CarMoney, которые провели соответствующий опрос. Его результаты публикует «Газета.Ru».

В исследовании участвовали около трех тысяч человек со всей России. По информации авторов опроса, 21,6 процента водителей в России выступают за то, чтобы платные дороги стали бесплатными ради победы над пробками. Между тем 36,5 процента опрошенных не верят в то, что от заторов на дорогах можно избавиться, а 21,6 процента затрудняются с ответом.

82,4 процента респондентов ответили, что для уменьшения количества пробок на дорогах необходимо совершенствовать дорожные развязки. Еще 52,7 процента отметили, что для улучшения ситуации стоит строить больше новых дорог, а 28,4 процента — убрать часть тормозящих движение съездов. Почти каждый пятый россиянин (21 процент) предложил пересадить часть автомобилистов на общественный транспорт, похожее количество опрошенных (20,3 процента) поддержало идею о том, что для избавления от пробок нужно снизить цены на поездки на такси. 14,9 процента водителей сочли эффективным строительство новых платных дорог.

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Кроме того, респонденты назвали главную причину проблем на дорогах для них. Лидером списка стало низкокачественное дорожное покрытие — его упомянули 66,2 процента автомобилистов. Второе место, отмеченное половиной опрошенных, досталось колеям на дорогах, а третье — пробкам, которые являются наибольшей неприятностью для 45 процентов россиян.

Ранее в марте стало известно, что в России захотели удвоить штрафы за плохое состояние дорог.

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      Полина Кислицына
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