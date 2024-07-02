Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
15:11, 2 июля 2024Экономика

С писателя Быкова взыщут задолженность за коммуналку

Суд приказал взыскать с Дмитрия Быкова долги за ЖКУ

Фото: Aleksey Smyshlyaev / Globallookpress.com

Мировой судья судебного участка № 180 района Раменки города Москвы вынес судебный приказ о взыскании с писателя Дмитрия Быкова (включен Минюстом в реестр иностранных агентов) задолженности по оплате за жилищно-коммунальные услуги. Об этом сообщил Telegram-канал столичных судов общей юрисдикции.

В начале 2024 года на Быкова составили протокол по административной статье об участии в нежелательной организации. Проживающему за рубежом писателю тогда грозил штраф до 15 тысяч рублей.

Летом 2023 года Быков был оштрафован за нарушение законодательства об иностранных агентах. В его социальных сетях отсутствовала маркировка со статусом иностранного агента.

Читайте
Что думаешь? Оцени!
      Кирилл Луцюк
      Обсудить
      Последние новости

      «Об этом уже знает и наш враг». В Генштабе России назвали возможный срок завершения СВО

      Россиянам придется работать круглосуточно ради покупки жилья

      Ведущая «Давай поженимся!» рассказала о проблемах со слухом и варикозе из-за съемок

      Участника «Болотного дела» задержали из-за тату с фразой о «русском военном корабле»

      В Харькове произошли взрывы

      В ДНР оценили ежедневные потери украинской армии

      В России собрали больше налогов

      Обвиняемые в похищении итальянца в центре Москвы дали признательные показания

      Бар в Севастополе обвинили в отказе продать воду укрывшимся от тревоги родителям с детьми

      В Европе турист получил удар ножом в горло при попытке защитить сестру от ограбления

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше