На Быкова составили протокол об участии в нежелательной организации

На писателя Быкова составили протокол об участии в нежелательной организации

На российского писателя Дмитрия Быкова (внесен в реестр иноагентов) составили протокол по административной статье об участии в нежелательной организации. Об этом свидетельствуют данные картотеки московских судов.

Автору, который проживает за границей, грозит штраф от 5 до 15 тысяч рублей. Административное дело было зарегистрировано в Никулинском суде Москвы.

Ранее стало известно, что издательство АСТ решило приостановить продажу книг писателей Бориса Акунина (признан иноагентом, а также внесен в реестр террористов и экстремистов) и Дмитрия Быкова. По словам главы издательства Павла Гришкова, причиной являются публичные заявления писателей, вызвавшие широкий общественный резонанс.

Позже Быков отреагировал на решение издательства АСТ приостановить продажи его книг.