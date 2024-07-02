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07:24, 2 июля 2024Бывший СССР

Сальдо заявил о снижении активности ВСУ на херсонском направлении

Сальдо: ВСУ существенно снизили активность в Херсонской области

Фото: Kremlin Pool / Global Look Press

Вооруженные силы Украины (ВСУ) существенно снизили активность на херсонском направлении в последний месяц. Об этом заявил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо в беседе с ТАСС.

«Главное изменение в военной обстановке - противник в значительной мере потерял инициативу на направлении. Враг выдохся», — сказал Сальдо.

Ранее морпех ВСУ рассказал о потере лучших бойцов на левом берегу Днепра. В статье BBC также отмечается, что киевская власть настаивает на проведении военных операций на восточной стороне реки, несмотря на растущие потери личного состава и минимальные выгоды.

До того Сальдо написал, что попытки ВСУ прорваться на левый берег Днепра в очередной раз были отбиты и обернулись для Киева серьезными потерями.

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      Евгений Силаев
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