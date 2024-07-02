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18:15, 2 июля 2024Россия

Средства ПВО сбили второй за час беспилотник ВСУ в российском регионе

Минобороны России сообщило еще об одном сбитом в Белгородской области дроне ВСУ

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили второй за час беспилотник самолетного типа в Белгородской области. Об этом сообщили в Минобороны России.

Как рассказали в ведомстве, около 16:40 по московскому времени военные пресекли очередную попытку Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковать объекты на российской территории. Информацию о районе уничтожения беспилотника и последствиях на земле в Минобороны не раскрыли.

До этого сообщалось, что еще один беспилотник средства ПВО уничтожили под Белгородом около 15:40.

Ранее губернатор Белгородской области сообщил, что повторные атаки ВСУ разрушили три частных дома в селе Козинка Грайворонского городского округа и еще один — в хуторе Панки Шебекинского округа.

ЖЗЛ
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      Константин Лысяков
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