Средства ПВО сбили второй за час беспилотник ВСУ в российском регионе

Минобороны России сообщило еще об одном сбитом в Белгородской области дроне ВСУ

Средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили второй за час беспилотник самолетного типа в Белгородской области. Об этом сообщили в Минобороны России.

Как рассказали в ведомстве, около 16:40 по московскому времени военные пресекли очередную попытку Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковать объекты на российской территории. Информацию о районе уничтожения беспилотника и последствиях на земле в Минобороны не раскрыли.

До этого сообщалось, что еще один беспилотник средства ПВО уничтожили под Белгородом около 15:40.

Ранее губернатор Белгородской области сообщил, что повторные атаки ВСУ разрушили три частных дома в селе Козинка Грайворонского городского округа и еще один — в хуторе Панки Шебекинского округа.