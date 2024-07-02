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13:15, 2 июля 2024Спорт

Судья отказался жать руку капитану сборной США после матча Кубка Америки

Судья отказался жать руку игроку сборной США Пулишичу после матча Кубка Америки

Кадр: Optus Sport / YouTube

Судья отказался жать руку игроку сборной США Кристиану Пулишичу после матча Кубка Америки. Видео инцидента и комментарий футболиста доступен на YouTube-канале Optus Sport.

По ходу матча против Уругвая Пулишич эмоционально спорил с перуанским арбитром Кевином Ортегой. После финального свистка игрок подошел пожать руки судейской бригаде, однако Ортега демонстративно убрал руки за спину.

«Не хочу много говорить о судье. Меня это [отказ от рукопожатия] определенно раздражает», — заявил после матча Пулишич.

Матч квартета С завершился со счетом 1:0 в пользу Уругвая. Команда США заняла третье место в группе и вылетела с домашнего турнира.

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      Дарья Коршунова
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