Судья отказался жать руку капитану сборной США после матча Кубка Америки

Судья отказался жать руку игроку сборной США Пулишичу после матча Кубка Америки

Судья отказался жать руку игроку сборной США Кристиану Пулишичу после матча Кубка Америки. Видео инцидента и комментарий футболиста доступен на YouTube-канале Optus Sport.

По ходу матча против Уругвая Пулишич эмоционально спорил с перуанским арбитром Кевином Ортегой. После финального свистка игрок подошел пожать руки судейской бригаде, однако Ортега демонстративно убрал руки за спину.

«Не хочу много говорить о судье. Меня это [отказ от рукопожатия] определенно раздражает», — заявил после матча Пулишич.

Матч квартета С завершился со счетом 1:0 в пользу Уругвая. Команда США заняла третье место в группе и вылетела с домашнего турнира.