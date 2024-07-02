У покойного Пьера Нарцисса нашелся внебрачный сын

У покойного певца Пьера Нарцисса объявился внебрачный сын

Умерший в 2022 году певец Пьер Нарцисс оказался отцом 20-летнего камерунца Андре Мбоа. Об этом стало известно в эфире федерального телеканала, пишет «Пятый канал».

Молодой человек появился в студии и заявил, что на протяжении всей жизни поддерживал связь с отцом. При этом Нарцисс скрывал своего сына от всех в России. По словам Андре, он никогда не виделся с родителем при жизни, но посетил его похороны в Камеруне.

Мбоа отметил, что Пьер никогда не сомневался в их родстве, и тест ДНК это подтвердил. Для проведения анализа вдова певца Валерия Калачева предоставила капли его крови, сохранившиеся после пореза, и волосы с одежды. В итоге вероятность биологического отцовства Нарцисса в случае с Андре Мбоа составила 99,9%.

Пьер Нарцисс скончался 21 июня 2022 года в возрасте 45 лет. Причиной смерти стала остановка сердца во время операции на почках. Артиста похоронили в камерунской деревне Бонаматеке.

В конце прошлого года вдова Нарцисса, певица Валерия Калачева, рассказала о свадьбе с 60-летним композитором Евгением Шахраем и планах на материнство. Она отмечала, что торжество пройдет 31 мая, в день рождения друга семьи Владимира Кузьмина.

