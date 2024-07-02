Умер актер из сериалов «Бандитский Петербург» и «Улицы разбитых фонарей». Артисту было 72 года

Актер из «Бандитского Петербурга» и «Тайн следствия» Матвеев умер в 72 года

На 73-м году жизни умер народный артист РФ Владимир Матвеев. При жизни он принял участие в десятках различных проектов, в том числе исполнил роли в культовых российских сериалах «Бандитский Петербург» и «Улицы разбитых фонарей». Информацию о кончине артиста подтвердили в театре имени Ленсовета.

«Мы потеряли родного человека. 2 июля на 73-м году жизни умер народный артист России Владимир Михайлович Матвеев. Скорбим вместе с родными и близкими. О дне прощания будет сообщено дополнительно», — говорится на сайте учреждения.

Там добавили, что смерть Матвеева была скоропостижной. Причины не раскрываются.

За время своей карьеры Матвеев снялся более чем в 100 проектах

Будущий артист родился 22 января 1952 года в селе Сладково в Тюменской области. В 1974 году он окончил Ленинградский государственный институт театра, музыки и кинематографии. Получив образование, Матвеев пришел работать в театр Ленсовета. На сцене театра он сыграл роли в спектаклях «Левша», «Укрощение строптивой», «Прошлым летом в Чулимске», «Каренин. Анна. Вронский» и других постановках.

Кадр: фильм «Улицы разбитых фонарей»

Кроме того, актер известен и по ролям в известных сериалах. Он принял участие в съемках таких проектов, как «Убойная сила», «Тайны следствия», «Мастер и Маргарита», «Троцкий», а также в фильме «Елки».

Помимо этого, Матвеев был актером дубляжа — его голосом говорил Билл «Прихлоп» Тернер в фильме «Пираты Карибского моря».

В 2001-м Матвеев стал лауреатом высшей петербургской театральной премии «Золотой софит» в номинации «Лучшая мужская роль» за интерпретацию роли Каренина в спектакле «Каренин. Анна. Вронский», а также Царскосельской художественной премии и Приза зрительских симпатий петербургского общества «Театрал». Звание народного артиста он получил в 2008 году.

В этот же день стало известно о кончине коллеги Матвеева по сериалу «Улицы разбитых фонарей»

Накануне БДТ имени Товстоногова сообщил об уходе из жизни заслуженной артистки РСФСР Татьяны Тарасовой. Она умерла в возрасте 86 лет. На сцене театра Тарасова играла более 40 лет. Коллеги по сцене назвали ее талантливой артисткой, воплотившей образы от тонко лирических до гротескно комических.

При жизни она сыграла роли Аглаи в «Идиоте», унтер-офицерской вдовы в «Ревизоре», миссис Уордль в «Пиквикском клубе» и Миронихи в «Последнем сроке». Кроме того, она запомнилась ролями в сериалах «Тайны следствия», «Брежнев» и «Улицы разбитых фонарей».