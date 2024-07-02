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15:21, 2 июля 2024Бывший СССР

В ДНР назвали процент подконтрольной ВСУ территории региона

Кимаковский: под контролем ВСУ находится более 40 процентов территории ДНР

Фото: Inna Varenytsia / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) контролируют более 40 процентов территории Донецкой народной республики (ДНР). Об этом заявил советник главы региона Игорь Кимаковский, передает РИА Новости.

Он назвал правильным ударом действия российских сил в районе Волчанска. По его словам, это помогло группировке войск, которая берет под контроль ДНР. «Она все-таки больше чем на 40 процентов еще не освобождена», — назвал Кимаковский количество подконтрольной ВСУ территории региона.

Советник главы ДНР добавил, что на донецком направлении почти везде российские войска одерживают успех. Кроме того, ВСУ несут большие потери, иногда до батальона в день, рассказал Кимаковский.

Ранее российские военные спасли мирных жителей из ДНР, которые два месяца прятались в подвале от ВСУ. Бойцы 200-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады Северного флота организовали спасательную операцию и эвакуировали семь человек из населенного пункта Калиновка под Часовым Яром.

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      Кристина Есикова
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