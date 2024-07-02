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16:09, 2 июля 2024Путешествия

В Европе турист получил удар ножом в горло при попытке защитить сестру от ограбления

The Olive Press: в Барселоне турист не выжил при попытке защитить сестру

Фото: Кирилл Пономарев / «Лента.ру»

В Европе турист получил удар ножом в горло при попытке защитить сестру от ограбления и не выжил. Об этом сообщило издание The Olive Press.

24 июня в Барселоне 26-летний колумбиец Эрик Лопес Мартинес оказал сопротивление алжирцу, который хотел обокрасть его сестру. В ходе конфликта злоумышленник нанес Мартинесу ножевое ранение в шею.

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Иностранец не выжил, несмотря на попытки бригады скорой помощи реанимировать его. Уточняется, что местной полиции удалось задержать нападавшего по горячим следам.

По данным источника, Мартинес профессионально занимался экстремальными видами спорта и полетами на параплане. Родственники из Колумбии описали его как ласкового и счастливого молодого человека. В честь него на родине организовали слет парапланеристов.

Ранее в Магалуфе ирландский турист внезапно упал без сознания на улице и не выжил. Его личность установили по браслету-пропуску из отеля.

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      Мария Борисова
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