В Европе турист получил удар ножом в горло при попытке защитить сестру от ограбления

The Olive Press: в Барселоне турист не выжил при попытке защитить сестру

В Европе турист получил удар ножом в горло при попытке защитить сестру от ограбления и не выжил. Об этом сообщило издание The Olive Press.

24 июня в Барселоне 26-летний колумбиец Эрик Лопес Мартинес оказал сопротивление алжирцу, который хотел обокрасть его сестру. В ходе конфликта злоумышленник нанес Мартинесу ножевое ранение в шею.

Иностранец не выжил, несмотря на попытки бригады скорой помощи реанимировать его. Уточняется, что местной полиции удалось задержать нападавшего по горячим следам.

По данным источника, Мартинес профессионально занимался экстремальными видами спорта и полетами на параплане. Родственники из Колумбии описали его как ласкового и счастливого молодого человека. В честь него на родине организовали слет парапланеристов.

Ранее в Магалуфе ирландский турист внезапно упал без сознания на улице и не выжил. Его личность установили по браслету-пропуску из отеля.