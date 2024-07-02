В Иране пообещали «всеми средствами» поддержать «Хезболла» в войне с Израилем

Иран поддержит шиитское движение «Хезболла» всеми средствами, если Израиль начнет полномасштабную войну против Ливана. Об этом заявил советник верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи и глава стратегического совета Ирана по международным отношениям Камаль Харази в интервью Financial Times (FT).
По мнению Харази, в случае полномасштабного конфликта ливанский народ, арабские страны и члены «оси сопротивления» поддержат Ливан в борьбе с Израилем. «В этой ситуации у нас не будет иного выбора, кроме как поддержать "Хезболла" всеми средствами», — заявил он.
При этом советник иранского лидера ответил, что никто не заинтересован в эскалации конфликта. «Расширение войны не отвечает интересам ни Ирана, ни США», — заключил Харази.
В июне Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила, что утвердила оперативные планы боевых действий для наступления в Ливане. Военные уточнили, что планы вторжения были одобрены. «Хезболла», в свою очередь, пригрозила ударами по всей территории Израиля в случае войны.