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08:52, 2 июля 2024Мир

В Иране пообещали «всеми средствами» поддержать «Хезболла» в войне с Израилем

Харази: Иран поддержит «Хезболла», если Израиль начнет войну против Ливана

Фото: Thaier al-Sudani / Reuters

Иран поддержит шиитское движение «Хезболла» всеми средствами, если Израиль начнет полномасштабную войну против Ливана. Об этом заявил советник верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи и глава стратегического совета Ирана по международным отношениям Камаль Харази в интервью Financial Times (FT).

По мнению Харази, в случае полномасштабного конфликта ливанский народ, арабские страны и члены «оси сопротивления» поддержат Ливан в борьбе с Израилем. «В этой ситуации у нас не будет иного выбора, кроме как поддержать "Хезболла" всеми средствами», — заявил он.

При этом советник иранского лидера ответил, что никто не заинтересован в эскалации конфликта. «Расширение войны не отвечает интересам ни Ирана, ни США», — заключил Харази.

В июне Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила, что утвердила оперативные планы боевых действий для наступления в Ливане. Военные уточнили, что планы вторжения были одобрены. «Хезболла», в свою очередь, пригрозила ударами по всей территории Израиля в случае войны.

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      Лина Пивоварова
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