В Иране пообещали «всеми средствами» поддержать «Хезболла» в войне с Израилем

Харази: Иран поддержит «Хезболла», если Израиль начнет войну против Ливана

Иран поддержит шиитское движение «Хезболла» всеми средствами, если Израиль начнет полномасштабную войну против Ливана. Об этом заявил советник верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи и глава стратегического совета Ирана по международным отношениям Камаль Харази в интервью Financial Times (FT).

По мнению Харази, в случае полномасштабного конфликта ливанский народ, арабские страны и члены «оси сопротивления» поддержат Ливан в борьбе с Израилем. «В этой ситуации у нас не будет иного выбора, кроме как поддержать "Хезболла" всеми средствами», — заявил он.

При этом советник иранского лидера ответил, что никто не заинтересован в эскалации конфликта. «Расширение войны не отвечает интересам ни Ирана, ни США», — заключил Харази.

В июне Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила, что утвердила оперативные планы боевых действий для наступления в Ливане. Военные уточнили, что планы вторжения были одобрены. «Хезболла», в свою очередь, пригрозила ударами по всей территории Израиля в случае войны.