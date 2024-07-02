В Киргизии рассказали об углублении партнерства с ООН

Президент Киргизии Жапаров сообщил об углублении партнерства с ООН

Киргизия стремится к углублению партнерства с Организацией Объединенных Наций (ООН) и всеми государствами-членами. Об этом сообщил президент страны Садыр Жапаров, передает РИА Новости.

Киргизский лидер рассказал, что основой государственной политики республики являются цели устойчивого развития ООН. По этому показателю страна занимает 45-е место и намерена к 2030 году войти в тридцатку лучших.

По словам представителя пресс-службы главы государства, стремления Бишкека нацелены на укрепление международного мира и безопасности, обеспечение устойчивого развития и прав человека.

Ранее в Киргизии сообщили, что Бишкек и Евросоюз стоят на историческом пороге нового уровня сотрудничества. Соответствующее заявление сделал Садыр Жапаров в ходе встречи с председателем Европейского Совета Шарлем Мишелем.