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11:47, 2 июля 2024Бывший СССР

В Киргизии рассказали об углублении партнерства с ООН

Президент Киргизии Жапаров сообщил об углублении партнерства с ООН

Фото: Pavel Bednyakov / Sputnik / Reuters

Киргизия стремится к углублению партнерства с Организацией Объединенных Наций (ООН) и всеми государствами-членами. Об этом сообщил президент страны Садыр Жапаров, передает РИА Новости.

Киргизский лидер рассказал, что основой государственной политики республики являются цели устойчивого развития ООН. По этому показателю страна занимает 45-е место и намерена к 2030 году войти в тридцатку лучших.

По словам представителя пресс-службы главы государства, стремления Бишкека нацелены на укрепление международного мира и безопасности, обеспечение устойчивого развития и прав человека.

Ранее в Киргизии сообщили, что Бишкек и Евросоюз стоят на историческом пороге нового уровня сотрудничества. Соответствующее заявление сделал Садыр Жапаров в ходе встречи с председателем Европейского Совета Шарлем Мишелем.

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      Екатерина Грищенко
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