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13:21, 2 июля 2024Мир

В Кремле сообщили об отсутствии ожиданий от поездки Орбана на Украину

Песков: у Кремля нет никаких ожиданий от поездки Орбана на Украину

Фото: Attila Volgyi / XinHua / Globallookpress.com

У Кремля нет никаких ожиданий от поездки премьер-министра Венгрии Виктора Орбана на Украину. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

«Мы ничего не ожидаем. Это не нам, наверное, надо комментировать», — заявил официальный представитель Кремля.

По словам Пескова, Венгрия «должна выполнять свои функции» после того, как стала страной-председателем Совета Европейского союза (ЕС).

2 июля Орбан прибыл в Киев для переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Зампред комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова заявила, что премьер Венгрии, вероятно, намерен объяснить украинскому лидеру, что его неготовность к миру представляет угрозу.

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      Елизавета Мытарева
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