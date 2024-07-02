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12:23, 2 июля 2024Мир

В России отреагировали на визит Орбана в Киев для переговоров с Зеленским

Депутат Журова заявила, что Зеленский попытается изменить позицию Орбана в Киеве
СюжетПрезидентские выборы в США
Виктор Орбан

Виктор Орбан. Фото: Johanna Geron / Reuters

Зампред комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова отреагировала на визит премьер-министра Венгрии Виктора Орбана в Киев для переговоров с украинским лидером Владимиром Зеленским. В беседе с «Лентой.ру» депутат предположила, что в ходе встречи Орбан попытается объяснить украинскому коллеге, что несговорчивость Киева и его неготовность к миру представляют угрозу.

Ранее стало известно, что Орбан прибыл в Киев на переговоры с Зеленским, где обсудит достижение мира на Украине.

«Орбан — один из немногих европейских политиков, которые, хотя и не во всех моментах поддерживают Россию, но в каких-то принципиальных вопросах он либо воздерживается, либо поддерживает. (...) Сможет ли он убедить Зеленского — думаю, в этой ситуации скорее Зеленский будет пытаться его убеждать, так как ряд решений ЕС по Украине были заблокированы именно Орбаном», — считает Журова.

Зеленский будет пытаться убеждать Орбана в чем-то, и, вероятно, именно Зеленский его и пригласил. Наверно, Орбан тоже попытается его убедить в обратном, так как от несговорчивости и нежелания мира Киева идет большая угроза для мира

Светлана Журовазампред комитета Госдумы по международным делам

2 июля премьер Венгрии заявил, что в случае победы на президентских выборах в США Дональда Трампа будет прекращение огня на Украине. Политик подчеркнул, что также «рано или поздно начнутся переговоры России и США». По его словам, Европе необходимо задуматься, «кто и как в таком случае будет представлять ее интересы».

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      Кирилл Садовский
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