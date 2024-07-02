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01:31, 2 июля 2024Россия

В Петербурге сильный ветер повалил десятки деревьев

В Санкт-Петербурге ветер повалил 48 деревьев, последствия непогоды ликвидируют

Фото: Алексей Даничев / РИА Новости

Сильный ветер в Санкт-Петербурге повалил 48 деревьев. Об этом сообщает городской комитет по благоустройству на странице во «ВКонтакте».

По данным ведомства, в настоящее время продолжается работа по ликвидации последствий непогоды. Комитет подчеркнул, что регулярно проводит мониторинг, обследование территорий и санитарные рубки аварийных деревьев.

Уточняется, что работа по уборке деревьев продлится, как минимум, до утра 2 июля.

Ранее стало известно, что из-за непогоды в Петербурге оказались повреждены десять легковых транспортных средств. Сотрудники МЧС также выехали устранять последствия урагана на проспект Большевиков, где на территории стройплощадки упал башенный кран. Его падение попало на видео.

По сведениям Центрального участка Западного скоростного диаметра, порывы ветра достигали скорости 31 метра в секунду.

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      Юлия Мискевич
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