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21:29, 2 июля 2024Интернет и СМИ

В работе мессенджера Telegram произошел сбой

Пользователи пожаловались на сбой в работе Telegram

Фото: Silas Stein / Globallookpress.com

Пользователи пожаловались на сбой в работе мессенджера Telegram, следует из данных портала Downdetector.su.

Больше всего сообщений о неполадках поступает из Москвы и Санкт-Петербурга. Сервис зафиксировал поток жалоб около 21:00 по московскому времени.

По данным Downdetector, пользователи испытывают проблемы с работой самого приложения, а также с отправкой сообщений.

В феврале аналогичный сбой в Госдуме объяснили проверкой Роскомандзора. Заместитель председателя комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Ткачев рассказывал, что Роскомнадзор пытался найти уязвимые места в российской сети, которые в будущем могут привести к разблокировке запрещенных в стране платформ и сервисов.

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      Сергей Грехов
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