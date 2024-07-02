В работе мессенджера Telegram произошел сбой

Пользователи пожаловались на сбой в работе Telegram

Пользователи пожаловались на сбой в работе мессенджера Telegram, следует из данных портала Downdetector.su.

Больше всего сообщений о неполадках поступает из Москвы и Санкт-Петербурга. Сервис зафиксировал поток жалоб около 21:00 по московскому времени.

По данным Downdetector, пользователи испытывают проблемы с работой самого приложения, а также с отправкой сообщений.

В феврале аналогичный сбой в Госдуме объяснили проверкой Роскомандзора. Заместитель председателя комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Ткачев рассказывал, что Роскомнадзор пытался найти уязвимые места в российской сети, которые в будущем могут привести к разблокировке запрещенных в стране платформ и сервисов.