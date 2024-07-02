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16:34, 2 июля 2024Наука и техника

В России сократили цикл создания вооружения из-за СВО

В России сократили цикл создания авиационного вооружения до двух лет из-за СВО

Фото: Дмитрий Сандимиров / ТАСС

Цикл создания новых образцов техники и вооружения в сфере авиации сократили до двух лет из-за проведения специальной военной операции (СВО). Об этом говорится в статье заместителя главкома Воздушно-космических сил России генерал-полковника Юрия Грехова и полковника Владимира Иванчуры в журнале «Военная мысль».

«В части разработки новых образцов вооружения и военной техники в рамках научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ введен в действие временный порядок проведения научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, уточняющий в основном необходимое количество испытаний, которые следует провести до запуска изделия в серийное производство, что позволит сократить время, требуемое для завершения полного цикла создания образца вооружения и военной техники с 6-10 лет до 1,5-2 лет», — пишут авторы.

В статье отметили, что в ходе СВО возникла необходимость в мерах, обусловленных требованиями восполнения средств поражения и потерь техники, а также ее восстановления. Поэтому пришлось пересмотреть существующие подходы к выполнению гособоронзаказа.

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В частности, было сокращено количество испытаний серийных средств поражения, производство которых связано с применением импортозамещенных комплектующих. Прежним остался объем испытаний только для подтверждения боевых характеристик. Это решение актуально для изделий, которые расходуют раньше установленного срока службы и хранения.

В июне стало известно, что Воздушно-космические силы России начали применять крылатые ракеты Х-101 с двойной боевой частью, которая содержит кассетную и осколочно-фугасную боеголовки. Военный эксперт Юрий Кнутов сообщил, что модифицированные ракеты позволят поражать авиацию противника в тылу.

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