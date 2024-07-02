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23:32, 2 июля 2024Россия

В российском городе неизвестные устроили массовую драку со стрельбой около ТЦ

Shot: в Тюмени неизвестные устроили массовую драку со стрельбой около ТЦ

Неизвестные устроили массовую драку со стрельбой около торгового центра на улице Широтной в Тюмени. Видеозапись опубликовал Telegram-канал Shot.

По словам очевидцев, сначала группа людей устроила массовую драку, после чего началась стрельба и участники конфликта скрылись с места происшествия. Уточняется, что участниками инцидента стали около 30 человек.

Ранее стало известно, что в Челябинске ночью 2 июля произошла массовая драка со стрельбой и взрывами. Это случилось на улице Барбюса в Ленинском районе. Один из жителей дома на этой улице рассказал, что шумные компании во дворе собираются регулярно, поэтому местные жители уже перестали вызывать полицию.

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      Марина Совина
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