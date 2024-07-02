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10:16, 2 июля 2024Культура

В российском городе отменили концерт Славы Марлоу

На фестивале в Тюмени отменили выступление Славы Марлоу

Фото: Anton Belitsky / Globallookpress.com

Выступление рэпера, продюсера и автора песен Славы Марлоу (Slava Marlow; настоящее имя — Артем Готлиб) на фестивале «Мохито Fest» в Тюмени отменили. Об этом говорится в сообщении на странице мероприятия «ВКонтакте».

«Выступление Slava Marlow отменяется по независящим от нас причинам», — заявили организаторы, отметив, что вместо него на мероприятии выступит рэпер Mayot (настоящее имя — Артем Никитин).

Артист никак не прокомментировал ситуацию в соцсетях.

Ранее сообщалось, что украинские рэперы Pupis (настоящее имя — Феликс Колисниченко) и Lil Flash$ (настоящее имя — Максим Станчев) отменили концерты в России.

В феврале концерт Славы Марлоу, запланированный на 8 марта, отменили в Воронеже.

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      Варвара Кошечкина
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