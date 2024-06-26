Украинские рэперы отменили концерты в России после возмущения Мизулиной

Украинские рэперы Pupis и Lil Flash$ отменили концерты в Москве и Петербурге

Украинские рэперы Pupis (настоящее имя — Феликс Колисниченко) и Lil Flash$ (настоящее имя — Максим Станчев) отменили концерты в России. Об этом сообщает Telegram-канал «Mash на Мойке».

Музыканты анонсировали выступления в Москве 20 июля и в Санкт-Петербурге 21 июля. После этого на сайтах организаторов появились билеты, а из соцсетей рэперов были удалены антироссийские высказывания. В петербургском заведении сообщили, что им ничего не известно про предстоящий концерт. В московском клубе подтвердили бронь на 20 июля, однако не стали раскрывать имена выступающих.

После того, как на ситуацию обратила внимание глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина в Telegram, украинские исполнители сообщили в своих соцсетях об отмене концертов. Мизулина отметила, что намерена обратиться в правоохранительные органы и сообщила, что родственник одного из рэперов воевал за Вооруженные силы Украины. «Ранее они заявляли, что никогда не будут выступать в России. Я получаю много обращений от возмущенных людей. Полностью разделяю их мнение. Как это вообще понимать?» — написала она.

Ранее в российском городе отменили концерт осудившего специальную военную операцию рэпера Slimus.