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13:12, 2 июля 2024Интернет и СМИ

«ВКонтакте» запустила медиа со спортивными новостями

«ВКонтакте» запустила медиа со спортивными новостями «VK Спорт»

Изображение: Пресс-служба «ВКонтакте»

Социальная сеть «ВКонтакте» запустила медиа «VK Спорт». Оно объединило «Спорт Mail.ru» и «Спорт ВКонтакте» в одно сообщество со спортивными новостями и эксклюзивным тематическим контентом. Об этом говорится в пресс-релизе, поступившем в распоряжение «Ленты.ру».

Креативным редактором сообщества стал спортивный журналист и блогер Иван Карпов. В «VK Спорт» он будет вести колонку о главных событиях российского и зарубежного футбола.

«Я уже давно не работаю на дядю, имею успешные медиаресурсы, которые позволяют мне хорошо зарабатывать. Но когда поступило предложение вписаться в историю со спортивным сообществом VK — сразу решил, что это интересно», — рассказал Карпов. Он уверен, что «ВКонтакте» откроет ему возможности для продвижения собственных идей.

Журналист призвал всех, кто не неравнодушен к спорту, подписываться на сообщество и получать «крутейшую ленту новостей» с футбольным эксклюзивом. В паблике можно будет не только почитать новости, но и ознакомиться с тематическими спецпроектами, уникальным спортивным контентом и эксклюзивными инсайдами.

Ранее «ВКонтакте» рассказала россиянам о профессии с возможностью хорошо зарабатывать.

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