Wi-Fi в самолете призвали опасаться

The Register: в Австралии зафиксировали случаи подмены Wi-Fi в самолете

Злоумышленники научились подменять сети Wi-Fi в самолете на фейковые и красть личные данные пассажиров. Об этом сообщает издание The Register.

Об одном из первых подобных случаев рассказали в Австралийской федеральной полиции (AFP). Местные силовики задержали пассажира одного из коммерческих рейсов, который организовал в самолете опасную Wi-Fi-сеть. При задержании в ручной клади мужчины нашли ноутбук, устройство для организации беспроводных сетей и смартфон.

По словам полицейских, во время полета злоумышленник настроил поддельную Wi-Fi-сеть и выдал ее за настоящую. При попытке получить доступ в интернет пользователей призывали ввести логин и пароль от электронной почты. Впоследствии оказалось, что хакер собирал личные данные пассажиров.

В материале говорится, что для доступа к общедоступным Wi-Fi-сетям в самолете не нужно вводить личные данные. Также при использовании бесплатной сети Wi-Fi пассажирам на транспорте рекомендовали настраивать виртуальную частную сеть (VPN).

В конце июня корпорация Apple рассказала о критической уязвимости, которая позволяла взломать наушники AirPods. Проблема касалась абсолютно всех наушников AirPods и Beats, когда-либо выпускаемых компанией.