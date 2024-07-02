Задержанные из-за санкций яхты российских миллиардеров начали сдавать в аренду

Forbes: задержанные из-за санкций яхты российских миллиардеров сдают в аренду

Четыре задержанные из-за санкций яхты, которые якобы принадлежат российским миллиардерам, начали сдавать в аренду. Соответствующий материал публикует Forbes.

Выяснилось, что к аренде за четыре миллиона евро (376 миллионов рублей) в неделю доступно судно Flying Fox, которое предположительно принадлежало владельцу аэропорта «Домодедово» Дмитрию Каменщику. В то же время мегаяхту Axioma, которая ранее принадлежала совладельцу Трубной Металлургической Компании (ТМК) Дмитрию Пумпянскому, можно снять за 660 тысяч евро (62 миллиона рублей) в неделю.

Кроме того, арендаторам за 300 тысяч евро (28 миллионов рублей) стала доступна и 48-метровая яхта My Bro, которую также создавали по заказу Пумпянского. Последней в списке оказалась парусная яхта Black Pearl, которую построили 2018 году для российского предпринимателя Олега Бурлакова. Она сдается в чартер за 1,2 миллиона евро (113 миллионов рублей) за 7 дней.

В апреле 2022 года стало известно, что яхты российских бизнесменов, попавших под санкции западных стран, скрывают на Мальдивах. Среди них, например, была обнаружена суперъяхта бывшего бенефициара угольно-энергетической компании СУЭК Андрея Мельниченко Motor Yacht A, отключенная от системы определения местоположения, как только бизнесмен оказался в санкционном списке.

