Заявления Медведева по саммиту вызвали негодование в Швейцарии

NZZ: Швейцарию оскорбили заявления Медведева после украинского саммита

Заявления зампреда Совбеза РФ Дмитрия Медведева насчет саммита в Швейцарии вызвали недовольства в Берне. Журналист Эрих Ашванден в статье для издания NZZ описал изменения в отношениях политика к Швейцарии за последние 15 лет.

В 2009 году Медведев посетил Швейцарию в качестве президента России и был встречен с теплом. При этом сам политик высказывался о стране положительно, напомнил Ашванден. В знак дружбы между двумя странами он привез в Швейцарию двух бурых медвежат.

Как написал журналист в своей статье, за прошедшие 15 лет отношение Дмитрия Медведева к Швейцарии сильно изменилось. Сейчас политик открыто выражает недовольство этой страной. Особенно Медведев был возмущен проведением «мирной» конференции по Украине, посетовал Эрих Ашванден.

Зампред СБ рассматривает переговоры в Швейцарии как личное оскорбление, считает журналист.

Напомним, ранее Дмитрий Медведев заявил, что участники швейцарского саммита по Украине напоминают персонажей из книги Джорджа Оруэлла «Скотный двор». По мнению зампреда, никто из участников саммита не знает, что он там делает и в чем заключается его роль. Медведев также сравнил участников мероприятия с животными.

В свою очередь, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Россия надеется на то, что в следующий раз ситуация на Украине будет обсуждаться на более конструктивном мероприятии, чем саммит в Швейцарии.