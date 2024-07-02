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16:53, 2 июля 2024Интернет и СМИ

Живущий в Германии российский комик назвал сходство немцев и россиян

Комик Чужой заявил, что россияне и немцы считают трудности временными
Денис Чужой

Денис Чужой. Кадр: Денис Чужой / YouTube

Известный в России комик Денис Чужой, живущий в Германии, назвал сходство между немцами и россиянами. Об этом он порассуждал в выпуске своего подкаста, доступном на YouTube.

По его мнению, жителей России и Германии объединяет отношение к трудностям. «В этом плане россияне и немцы очень похожи — они такие: "Вот тот *** [ужас], который нарастает, он временный. Мы просто подождем, и он пройдет», — отметил комик.

Ранее Чужой заявил, что, живя за границей, старается не привлекать к себе внимание. Он объяснил, что ему бы не хотелось, чтобы его выгнали из страны, так как он получил вид на жительство в Германии и нашел способ зарабатывать.

Юморист покинул Россию в 2022 году. По его словам, он уехал из страны из-за начала специальной военной операции на Украине. Комик некоторое время прожил в Турции, но позднее направился в Германию, где получил рабочую визу и вид на жительство.

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      Мария Большакова
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