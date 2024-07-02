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18:26, 2 июля 2024Интернет и СМИ

Звезда «Уральских пельменей» вспомнил о показе запрещенного Масляковым номера КВН

Юморист Брекоткин: «Уральские пельмени» показали номер, запрещенный Масляковым
Дмитрий Брекоткин

Дмитрий Брекоткин. Кадр: Andrey Predelin / YouTube

Участник юмористического проекта «Уральские пельмени» Дмитрий Брекоткин рассказал, как во время игры КВН их команда обошла запрет руководителя телеигры Александра Маслякова. Подробности он раскрыл в шоу «Предельник», доступном на YouTube.

Брекоткин рассказал, что перед первым игровым сезоном команда создала номер, с которым планировала выступать на игре, и показала его Маслякову. «Он сказал: "Никогда, никогда в КВН не будут показывать такую шнягу". Я сейчас не цитирую, но посыл был понятен», — вспомнил звезда проекта.

Однако, несмотря на запрет, «Уральские пельмени» показали номер спустя несколько лет. По словам юмориста, в тот момент артисты поняли, что им позволено больше, чем раньше.

Ранее Брекоткин порассуждал об эмиграции. Он заявил, что не смог бы покинуть страну, так как ему трудно даются перемены. Юморист признался, что не переехал бы даже в другой район города, где он живет.

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      Мария Большакова
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