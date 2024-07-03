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20:47, 3 июля 2024Мир

Байден потребовал выделить Украине дополнительную военную помощь

Белый дом: Байден потребовал выделить Украине помощь в размере 150 млн долларов

Фото: Elizabeth Frantz / Reuters

Американский президент Джо Байден потребовал выделить Украине дополнительную военную помощь в размере 150 миллионов долларов. Об этом сообщается на сайте Белого дома.

Полномочия на выделение оборонных средств Украине президент предоставил госсекретарю СШАЭнтони Блинкен займется решением данного вопроса. Байден также распорядился предоставить услуги Министерства обороны США, включая «военную подготовку, с целью помощи Украине». Помощь рассчитана на сумму 150 миллионов долларов.

Кроме того, Блинкен должен определить, надо ли в дальнейшем выделить Украине еще 12 миллионов долларов помощи, исходя из интересов американской нацбезопасности.

Ранее политолог Томас Грэм в материале для американской газеты The Hill предложил Украине оставаться нейтральной страной, при этом чтобы она тайно забирала военную и разведывательную помощь от США и остальных союзников из Североатлантического альянса.

Помимо этого, британский портал UK Defence Journal сообщил, что члены Североатлантического альянса делятся с Украиной данными, собранными в ходе полетов разведывательных самолетов, оснащенных системами AWACS. По его словам, «всем известно, что некоторые из членов НАТО оперативно делятся такой информацией с Украиной».

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      Варвара Кошечкина
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