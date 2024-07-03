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00:15, 4 июля 2024Спорт

Чемпион мира по греко-римской борьбе из Грузии умер в 27 лет

Чемпион мира по греко-римской борьбе из Грузии Цурцумия умер в 27 лет

Фото: Сергей Пятаков / РИА Новости

Чемпион мира по греко-римской борьбе Нугзари Цурцумия умер в возрасте 27 лет. Об этом сообщается на странице Федерации борьбы Грузии в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

Причины смерти спортсмена не уточняются. По информации Primetime.ge, тело спортсмена было обнаружено в его доме в городе Хоби. Родственники борца считают предварительной причиной случившегося суицид.

Соболезнования в связи случившимся на официальном сайте выразила Федерация спортивной борьбы России (ФСБР).

Цурцумия является чемпионом мира в весовой категории до 55 килограммов, золото он завоевал на первенстве планеты 2019 года в Астане. Кроме того, в активе спортсмена две бронзы и два серебра чемпионатов мира.

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      Алексей Гусев
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