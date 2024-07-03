Дан прогноз о падении цен на картофель

«Картофельный союз»: цены на картофель в России снизятся через две недели

Россияне увидят снижение цен на картофель уже через две недели. Об этом заявил председатель «Картофельного союза» Сергей Лупехин. Его цитирует «Интерфакс».

Такую динамику обеспечат поставки раннего российского картофеля из южных регионов, где уже началась его уборка. Что касается подорожания данного овоща, которое наблюдалось с конца весны, то Лупехин объяснил его сезонным фактором. Дело в том, что российского картофеля прошлогоднего урожая на прилавках оставалось мало, а в основном преобладала египетская и азербайджанская продукция.

Ранее Минсельхоз РФ назвал стабильной и соответствующей сезонным условиям ситуацию на плодоовощном рынке. Так, к июню картофель подорожал до 17,4 рубля за килограмм.

Росстат отчитался, что к июню цены на картофель в России выросли на 82,4 процента по сравнению с началом года.