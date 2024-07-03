Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
15:54, 3 июля 2024Экономика

Дан прогноз о падении цен на картофель

«Картофельный союз»: цены на картофель в России снизятся через две недели

Фото: Belkin Alexey / News.ru / Globallookpress.com

Россияне увидят снижение цен на картофель уже через две недели. Об этом заявил председатель «Картофельного союза» Сергей Лупехин. Его цитирует «Интерфакс».

Такую динамику обеспечат поставки раннего российского картофеля из южных регионов, где уже началась его уборка. Что касается подорожания данного овоща, которое наблюдалось с конца весны, то Лупехин объяснил его сезонным фактором. Дело в том, что российского картофеля прошлогоднего урожая на прилавках оставалось мало, а в основном преобладала египетская и азербайджанская продукция.

Ранее Минсельхоз РФ назвал стабильной и соответствующей сезонным условиям ситуацию на плодоовощном рынке. Так, к июню картофель подорожал до 17,4 рубля за килограмм.

Росстат отчитался, что к июню цены на картофель в России выросли на 82,4 процента по сравнению с началом года.

Читайте
Что думаешь? Оцени!
      Кирилл Луцюк
      Обсудить
      Последние новости

      США пригрозили увеличить дальность ударов ВСУ по территории России. Как отреагирует Москва?

      В США назвали главного кандидата на замену Байдена

      НАТО расширит присутствие в Латвии

      Зеленский допустил новое контрнаступление ВСУ

      В Госдуме оценили идею ввести дополнительный выходной для одной категории граждан

      Наркодилеры получили срок за сбыт наркотиков российским военнослужащим

      Российскую чиновницу и двух бизнесменов осудили из-за падения ворот на ребенка

      Дженнифер Лопес заметили без обручального кольца на фоне слухов о разводе с Беном Аффлеком

      Раскрыта опасность экстремальных солнечных событий

      Назван способ сэкономить на ЖКУ

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше