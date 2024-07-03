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04:02, 3 июля 2024Мир

Демократы рассказали о желании ухода Байдена из гонки ради страны

CNN: все больше демократов хотят, чтобы Байден вышел из предвыборной гонки
Джо Байден

Джо Байден. Фото: Brian Snyder / Reuters

Все больше демократов хотят, чтобы президент США Джо Байден вышел из предвыборной гонки ради страны и партии. Об этом сообщает CNN со ссылкой на источники.

Собеседник телеканала из Палаты представителей рассказал, что в Конгрессе есть большая и растущая группа демократов, которые обеспокоены тем, что глава государства может потерпеть поражение. Он отметил, что эта фракция хочет дать Байдену возможность самому принять решение об уходе из гонки, но готова «громче выражать обеспокоенность», если президент этого не сделает.

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Как говорится в материале, CNN пообщался с большим количеством нынешних и бывших чиновников Демократической партии, а также со спонсорами и давними союзниками Байдена. Все они на условиях анонимности выразили мнение, что президент должен прекратить свою кампанию, а некоторые из них считают, что он должен объявить об этом решении уже на этой неделе.

Ранее член Палаты представителей от Демократической партии Ллойд Доггетт (Техас) стал первым демократом в Конгрессе, который призвал президента США Джо Байдена выйти из президентской гонки. «Я надеюсь, что он примет болезненное и трудное решение об уходе. Я с уважением призываю его сделать это», — сказал парламентарий в своем заявлении.

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      Сергей Грехов
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