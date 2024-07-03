Депортированного из Никарагуа экс-преподавателя осудили в России за взятки

В Саратове депортированному из Никарагуа преподавателю дали 4,5 года за взятки

Суд в Саратове приговорил к 4,5 года колонии бывшего преподавателя Саратовской государственной юридической академии Михаила Горбачева, который ранее был депортирован из Никарагуа в Россию, за получение взяток и мошенничество. Об этом «Ленте.ру» сообщили в прокуратуре города.

Мужчину признали виновным по части 3 статьи 290 («Получение взятки») и части 3 статьи 159 («Мошенничество») УК РФ. Ему также назначили штраф в размере 500 тысяч рублей и лишили права заниматься педагогической деятельностью на три года.

По данным следствия, с 2013 по 2018 год Горбачев, занимая должность преподавателя в юридической академии, получил от одной из студенток 181 тысячу рублей. За эти деньги он содействовал ей в сдаче зачетов, экзаменов и итоговой аттестации без реальной проверки знаний и ее присутствия.

Позже, желая скрыться от следствия, мужчина уехал из страны и 30 ноября 2022 года был объявлен в международный розыск. Его задержали в мае 2024 года на территории Никарагуа и выдали России.

Ранее в международном аэропорту Уфы сотрудники полиции задержали депортированного из Турции россиянина Руслана Нагаева, обвиняемого в мошенничестве.