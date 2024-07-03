Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
17:55, 3 июля 2024Экономика

Доходы российского бюджета выросли

Счетная палата: доходы федерального бюджета составили больше 29 трлн рублей

Фото: Мария Бакланова / Коммерсантъ

Федеральный бюджет получил доходов больше, чем прогнозировалось. Об этом заявил глава Счетной палаты Борис Ковальчук. Его цитирует Пятый канал.

Оказалось, что доходы федерального бюджета превысили 29 триллионов рублей. Это на 11,5 процента больше прогнозированного объема. Расходы оценили в 32,4 триллиона рублей. Уровень исполнения расхода федерального бюджета дошел до рекордных 98,1 процента за последние пять лет.

Резервный фонд использовали на 97,3 процента. Это около 13 процентов от общего кассового исполнения расходов.

Ранее Федеральная налоговая служба проинформировала, что с января по май 2024 года поступления налогов в казну выросли до 22,3 триллиона рублей. В годовом выражении рост составил 32 процента.

В конце июня директор группы суверенных и региональных рейтингов АКРА Дмитрий Куликов сообщил, что объем ненефтегазовых доходов федерального бюджета РФ в 2024 году может достичь 12,5 процента ВВП.

Читайте
Что думаешь? Оцени!
      Кирилл Луцюк
      Обсудить
      Последние новости

      «Никаких контактов не будет». В России отреагировали на сближение американских БПЛА с российскими самолетами

      Россиянку с осколочным ранением госпитализировали после удара дрона-камикадзе ВСУ

      Бывшая возлюбленная Тимати ответила на обвинения в анорексии

      Врач раскрыл неочевидный признак проблем с сердцем

      Снявшая никаб магистр исламских наук обратилась к россиянкам

      На Украине назвали число имеющих бронь от мобилизации мужчин

      В российском заповеднике заметили редкого кота

      Семейные игры снежных барсов попали на видео

      Бывшего преподавателя вуза осудили на 4,5 года за взятку от студентки и мошенничество

      Путин встретился с Токаевым

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше