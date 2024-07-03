Доходы российского бюджета выросли

Счетная палата: доходы федерального бюджета составили больше 29 трлн рублей

Федеральный бюджет получил доходов больше, чем прогнозировалось. Об этом заявил глава Счетной палаты Борис Ковальчук. Его цитирует Пятый канал.

Оказалось, что доходы федерального бюджета превысили 29 триллионов рублей. Это на 11,5 процента больше прогнозированного объема. Расходы оценили в 32,4 триллиона рублей. Уровень исполнения расхода федерального бюджета дошел до рекордных 98,1 процента за последние пять лет.

Резервный фонд использовали на 97,3 процента. Это около 13 процентов от общего кассового исполнения расходов.

Ранее Федеральная налоговая служба проинформировала, что с января по май 2024 года поступления налогов в казну выросли до 22,3 триллиона рублей. В годовом выражении рост составил 32 процента.

В конце июня директор группы суверенных и региональных рейтингов АКРА Дмитрий Куликов сообщил, что объем ненефтегазовых доходов федерального бюджета РФ в 2024 году может достичь 12,5 процента ВВП.