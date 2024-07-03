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17:25, 3 июля 2024Наука и техника

«Евпатий Коловрат» войдет в состав ВМФ летом

«Известия»: ледокол «Евпатий Коловрат» войдет в состав ВМФ в июле

Фото: Sergey Bulkin / Globallookpress.com

Дизель-электрический ледокол «Евпатий Коловрат» проекта 21180М войдет в состав Военно-морского флота (ВМФ) России летом. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на источники в военном ведомстве.

«До конца текущего месяца [июля] на корабле будет поднят флаг вспомогательного флота, и приказом главнокомандующего ВМФ он будет включен в состав Тихоокеанского флота», — пишет издание.

Бывший командующий Тихоокеанским флотом (ТОФ) адмирал Сергей Авакянц отметил, что постройка ледоколов связана с необходимостью обеспечить суверенитет России над Северным морским путем. В операционной зоне ТОФ находится Берингово и Охотское моря. По словам адмирала, в этих участках для развертывания сил нужна ледокольная проводка.

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Ледоколы проекта 21180М предназначены для выполнения всех видов ледокольных работ при самостоятельной проводке кораблей и судов. Также эти суда можно привлекать для буксировки, оказания помощи и доставки грузов. «Евпатий Коловрат» отличается от ледокола базового проекта уменьшенными водоизмещением и осадкой, что позволяет использовать судно в мелководных акваториях.

Ранее конструкторское бюро «Вымпел» Объединенной судостроительной корпорации сообщило, что Министерству обороны России передали дизель-электрический ледокол «Евпатий Коловрат» проекта 21180М.

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      Даниил Иринин
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