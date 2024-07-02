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14:55, 2 июля 2024Наука и техника

Ледокол «Евпатий Коловрат» передали Минобороны

ОСК передала Минобороны России ледокол «Евпатий Коловрат»

Фото: Alekc2m / Wikipedia

Министерству обороны России передали дизель-электрический ледокол «Евпатий Коловрат» проекта 21180М. Об этом сообщило конструкторское бюро «Вымпел» Объединенной судостроительной корпорации (ОСК).

«Построенный по проекту конструкторского бюро ОСК "Вымпел" ледокол 21180М передан заказчику. Представители Военно-морского флота РФ 17 июня 2024 года подписали акт о приеме судна», — говорится в сообщении.

Судно построила судостроительная фирма «Алмаз» в Санкт-Петербурге. «Евпатий Коловрат» предназначен для ледокольного обеспечения базирования и развертывания сил флота в ледовых условиях, самостоятельной проводки кораблей и судов, а также тушения пожаров на аварийных объектах. Ледокол построен для Тихоокеанского флота.

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В марте в Минобороны сообщили, что экипаж первого в Военно-морском флоте (ВМФ) России патрульного корабля ледокольного класса «Иван Папанин» проекта 23550 завершил курс подготовки в объединенном учебном центре ВМФ в Санкт-Петербурге.

В январе стало известно, что «Евпатий Коловрат» вышел в море на Камчатке для проверки системы обеспечения полетов палубных вертолетов.

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      Даниил Иринин
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