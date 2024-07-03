Президент Финляндии заявил о способности Си Цзиньпина закончить конфликт на Украине

Глава Финляндии Стубб: Си Цзиньпин закончит конфликт на Украине одним звонком

Председатель Китая Си Цзиньпин способен закончить украинский конфликт одним звонком президенту России Владимиру Путину, заявил глава Финляндии Александр Стубб. Об этом пишет Bloomberg.

По его мнению, Москва сейчас зависит от Пекина. «Один телефонный звонок председателя Си Цзиньпина разрешил бы этот кризис», — подчеркнул глава Финляндии. Он уверен, что в случае, если КНР захочет урегулировать конфликт, Россия сделает это.

Стубб призвал Европу активизировать поддержку Украины, как в материальном, так и в политическом аспектах.

Ранее официальный представитель МИД Китая Мао Нин призвала НАТО задуматься о коренных причинах украинского кризиса и о роли альянса в конфликте.