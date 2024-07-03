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13:47, 3 июля 2024Спорт

Футболист сборной Турции отпраздновал гол на Евро-2024 жестом националистов

УЕФА расследует то, что футболист Демирал отпраздновал гол жестом националистов

Фото: Annegret Hilse / Reuters

Защитник сборной Турции Мерих Демирал отпраздновал гол в ворота австрийцев в матче 1/8 финала чемпионата Европы 2024 года по футболу жестом, который ассоциируется с турецкими ультранационалистами. Об этом в соцсети X написал австрийский журналист Михаэль Бонвалот.

Бонвалот написал, что футболист открыто демонстрировал символ «Серых волков» (движение, в основе идеологии которого лежит пантюркизм — мечта о великой секулярной Турции, которая объединит все «туранские» народности на основе крови — прим. «Ленты.ру»). «Эти военизированные формирования несут ответственность за тысячи смертей», — подчеркнул он.

После этого Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) начал расследование в отношении защитника, назвав поведение Демирала неподобающим. Отмечается, что дополнительная информация по этому вопросу будет предоставлена в ближайшее время.

Ранее сборная Турции одержала победу над командой Австрии со счетом 2:1 и вышла в четвертьфинал Евро-2024. Демирал отметился дублем в матче.

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      Анастасия Борисова
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