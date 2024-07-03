Генсек НАТО не смог уговорить союзников на многолетние обязательства по Украине

Страны НАТО отказались взять на себя многолетние обязательства перед Украиной

Страны НАТО отказались взять на себя многолетние финансовые обязательства перед Украиной по предложению генерального секретаря альянса Йенса Столтенберга. Об этом сообщает немецкое агентство DPA в соцсети Х.

«Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг не смог убедить союзников взять на себя многолетнее финансовое обязательство по поддержке Украины», — утверждается в публикации.

В апреле Столтенберг заявил, что страны НАТО намерены обсудить многолетние финансовые обязательства по помощи Украине, чтобы сделать поддержку более предсказуемой.

В мае генсек призвал союзников ежегодно выделять для Украины по 40 миллиардов евро и предложил сделать такие меры обязательными.