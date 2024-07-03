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18:04, 3 июля 2024Бывший СССР

Глава МАГАТЭ прокомментировал атаку по подстанции ЗАЭС

Глава МАГАТЭ Гросси призвал прекратить атаки БПЛА по подстанциям ЗАЭС
Рафаэль Гросси

Рафаэль Гросси. Фото: Elisabeth Mandl / Reuters

Глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси прокомментировал удар по подстанции Запорожской АЭС, призвав прекратить атаки БПЛА, передает ТАСС.

«ЗАЭС проинформировала МАГАТЭ о нескольких ударах БПЛА недалеко от станции сегодня, которые привели к пострадавшим среди рабочих на подстанции в Энергодаре, а также к пожару в лесу рядом с распределительной станцией ЗАЭС», — говорится в сообщении агентства.

Отмечено, что Гросси заявил о том, что повторяющиеся атаки БПЛА представляют угрозу для ядерной безопасности и жизни людей.

Ранее генеральной директор государственной корпорации «Росатом» Алексей Лихачев заявил, что удар Вооруженных сил Украины (ВСУ) по подстанции в Энергодаре показал, что Украина не намерена соблюдать нормы Организации Объединенных Наций (ООН) и МАГАТЭ.

Он добавил, что атака беспилотниками была намеренно совершена во время того, как на подстанции «Радуга» находились работники, а интервалы между ударами проводились для того, чтобы пострадало наибольшее количество людей.

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      Валентин Карант
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