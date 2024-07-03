Глава МАГАТЭ прокомментировал атаку по подстанции ЗАЭС

Глава МАГАТЭ Гросси призвал прекратить атаки БПЛА по подстанциям ЗАЭС

Глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси прокомментировал удар по подстанции Запорожской АЭС, призвав прекратить атаки БПЛА, передает ТАСС.

«ЗАЭС проинформировала МАГАТЭ о нескольких ударах БПЛА недалеко от станции сегодня, которые привели к пострадавшим среди рабочих на подстанции в Энергодаре, а также к пожару в лесу рядом с распределительной станцией ЗАЭС», — говорится в сообщении агентства.

Отмечено, что Гросси заявил о том, что повторяющиеся атаки БПЛА представляют угрозу для ядерной безопасности и жизни людей.

Ранее генеральной директор государственной корпорации «Росатом» Алексей Лихачев заявил, что удар Вооруженных сил Украины (ВСУ) по подстанции в Энергодаре показал, что Украина не намерена соблюдать нормы Организации Объединенных Наций (ООН) и МАГАТЭ.

Он добавил, что атака беспилотниками была намеренно совершена во время того, как на подстанции «Радуга» находились работники, а интервалы между ударами проводились для того, чтобы пострадало наибольшее количество людей.