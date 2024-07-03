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12:43, 3 июля 2024Интернет и СМИ

Хиллари Клинтон призвала украинцев воевать ради победы Байдена на выборах

Клинтон: если Киев перейдет в наступление, в США постараются переизбрать Байдена
СюжетПрезидентские выборы в США

Фото: Amr Alfiky / Reuters

Бывший госсекретарь США Хиллари Клинтон призвала Украину продолжать воевать, тогда в США постараются переизбрать президента Джо Байдена. Об этом она высказалась в разговоре с пранкерами Вованом (Владимир Кузнецов) и Лексусом (Алексей Столяров), запись беседы доступна в Telegram.

Пранкеры позвонили Клинтон от лица бывшего президента Украины Петра Порошенко. «Вы должны продвигаться вперед как можно лучше, чтобы попытаться не только удержать линию, но и перейти в наступление. И тогда многие в нашей стране сделают все возможное, чтобы переизбрать президента Байдена», — заявила экс-госсекретарь.

Она также подчеркнула, что в США сделают все возможное, чтобы оказать поддержку Киеву и президенту Байдену.

Также в беседе с пранкерами Клинтон дала свое согласие организовать сговор против кандидата в президенты США Дональда Трампа. Она назвала его опасным человеком и согласилась с предложением Вована и Лексуса «атаковать его с разных сторон».

Президентские выборы в США пройдут 5 ноября 2024 года. Несмотря на то что официально от Демократической и Республиканской партий кандидаты не были представлены, ожидается, что бороться за должность президента будут Трамп и Байден.

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