Хиллари Клинтон согласилась на сговор против Дональда Трампа

Клинтон в беседе с российскими пранкерами согласилась на сговор против Трампа

Российские пранкеры Вован (Владимир Кузнецов) и Лексус (Алексей Столяров) поговорили с экс-госсекретарем США Хиллари Клинтон, позвонив ей от имени бывшего украинского лидера Петра Порошенко. В беседе с ними политик согласилась на сговор против кандидата в президенты Дональда Трампа. Запись разговора доступна в Telegram-канале пранкеров.

Вован и Лексус предложили Клинтон «найти что-нибудь» на Дональда Трампа и «атаковать его с разных сторон» перед выборами на пост президента Соединенных Штатов Америки. «Хорошо. Ну, что угодно, что можно сделать, чтобы выступить против него, я полностью за, потому что он очень опасный человек», — ответила пранкерам бывший госсекретарь.

Клинтон также назвала Трампа опасным кандидатом в президенты. «Трамп был бы очень плох для США, а также для остального мира, включая Украину. Если случится худшее и Трамп одержит победу на выборах, нам всем придется решить, что делать», — высказалась политик. Однако, по ее мнению, такого не произойдет.

Ранее Клинтон оценивала шансы американского лидера Джо Байдена выиграть дебаты у Трампа. Она подчеркнула, что Трамп мог потерпеть неудачу, если бы действующий глава государства «решительно боролся». По оценкам зрителей и экспертов, дебаты стали провальными для Байдена.

Очередные выборы президента США пройдут 5 ноября 2024 года. Официального выдвижения кандидатов на пост главы государства США от Республиканской и Демократической партий еще не было, но ожидается, что за победу, как и четыре года назад, будут бороться политики Дональд Трамп и Джо Байден.

