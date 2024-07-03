Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
10:21, 3 июля 2024Интернет и СМИ

Хиллари Клинтон согласилась на сговор против Дональда Трампа

Клинтон в беседе с российскими пранкерами согласилась на сговор против Трампа

Фото: Amr Alfiky / Reuters

Российские пранкеры Вован (Владимир Кузнецов) и Лексус (Алексей Столяров) поговорили с экс-госсекретарем США Хиллари Клинтон, позвонив ей от имени бывшего украинского лидера Петра Порошенко. В беседе с ними политик согласилась на сговор против кандидата в президенты Дональда Трампа. Запись разговора доступна в Telegram-канале пранкеров.

Вован и Лексус предложили Клинтон «найти что-нибудь» на Дональда Трампа и «атаковать его с разных сторон» перед выборами на пост президента Соединенных Штатов Америки. «Хорошо. Ну, что угодно, что можно сделать, чтобы выступить против него, я полностью за, потому что он очень опасный человек», — ответила пранкерам бывший госсекретарь.

Материалы по теме:
Биография Дональда Трампа. Как строительный магнат стал президентом США вопреки скандалам и плохой репутации?
Биография Дональда Трампа.Как строительный магнат стал президентом США вопреки скандалам и плохой репутации?
28 мая 2024
Биография Джо Байдена. Главное о личной жизни и политической карьере 46-го президента США
Биография Джо Байдена.Главное о личной жизни и политической карьере 46-го президента США
10 июня 2024

Клинтон также назвала Трампа опасным кандидатом в президенты. «Трамп был бы очень плох для США, а также для остального мира, включая Украину. Если случится худшее и Трамп одержит победу на выборах, нам всем придется решить, что делать», — высказалась политик. Однако, по ее мнению, такого не произойдет.

Ранее Клинтон оценивала шансы американского лидера Джо Байдена выиграть дебаты у Трампа. Она подчеркнула, что Трамп мог потерпеть неудачу, если бы действующий глава государства «решительно боролся». По оценкам зрителей и экспертов, дебаты стали провальными для Байдена.

Очередные выборы президента США пройдут 5 ноября 2024 года. Официального выдвижения кандидатов на пост главы государства США от Республиканской и Демократической партий еще не было, но ожидается, что за победу, как и четыре года назад, будут бороться политики Дональд Трамп и Джо Байден.

Что думаешь? Оцени!
      Олег Давыдов
      Обсудить
      Последние новости

      В Дагестане запретили носить никаб. Ранее к этому призывал Бастрыкин

      ФАС выдала предупреждение трем операторам связи за взимание дополнительной платы в Крыму

      Опрос показал скептическое отношение большинства европейцев к победе Украины

      В России резко вырос интерес к одному типу ремонта

      Силуанов высказался о поправках к проекту налоговых изменений

      Названа доля производимых в России лекарств

      79-летнего Эрика Клэптона сняли топлес на пляже

      Популярные мифы о способах быстро протрезветь развеяли

      ФСБ раскрыла способ незаконного сбора французом военных данных России

      На улицы Астаны вывели военную технику

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше