Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
12:22, 3 июля 2024Наука и техника

Apple собралась продать 100 миллионов iPhone

CTEE: Apple заказала чипы у партнеров, чтобы продать 100 миллионов iPhone 16

Фото: Ameen ALmayuf / Unsplash

Американская корпорация Apple запланировала продать рекордное количество новых iPhone. Об этом сообщает китайское издание CTEE.

По информации источников, компания заказала 90-100 миллионов новых процессоров у тайваньского партнера TSMC. Из этих данных следует, что Apple намерена продать до 100 миллионов новых смартфонов серии iPhone 16.

В корпорации полагают, что смогут продать столько девайсов, так как верят в популярность серии. Для сравнения, в 2023 году Apple заказывала у партнеров от 80 до 90 миллионов единиц чипов. В том числе, спрос на устройства должен быть повышенным из-за функций искусственного интеллекта (ИИ) Apple Intelligence, которые будут поддерживать новые девайсы.

Все новые смартфоны будут работать на процессорах A18. Скорее всего, базовые модели получат стандартную версию чипа, iPhone 16 Pro и 16 Pro Max — продвинутую версию A18 Pro. При этом все аппараты нового поколения выйдут минимум с 8 гигабайтами оперативной памяти. Это обусловлено техническими требованиями нейросети Apple Intelligence.

Ранее источники Bloomberg рассказали, что корпорация Apple будет предоставлять некоторые функции искусственного интеллекта (ИИ) за деньги. Вероятно, опции окажутся частью платной подписки iCloud+.

Что думаешь? Оцени!
      Андрей Ставицкий
      Обсудить
      Последние новости

      Автобус с российскими туристами врезался в бетонный столб в Турции. Пострадали десятки людей

      В Москве тело мужчины на тросе почти в 200 метрах над землей сняли на видео

      Украинская певица пожаловалась на травлю со стороны киевских властей

      Apple собралась продать 100 миллионов iPhone

      Московские таможенники изъяли почти тонну прекурсоров для производства мефедрона

      Путин встретился с президентом Монголии на саммите ШОС

      Названы запрещенные на собеседованиях фразы

      Дина Саева покаталась на велосипеде в шортах-трусах

      Морской вывоз российского угля упал

      Подполье сообщило об ударе по ангарам с артиллерией ВСУ в Запорожской области

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше