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20:21, 3 июля 2024Ценности

Кэти Перри сняли в бикини после слухов о приеме «Оземпика»

Певицу Кэти Перри сняли в Калифорнии в бикини после похудения

Фото: @katyperry

Певицу Кэти Перри сняли в откровенном наряде в Санта-Барбаре, Калифорния, после слухов о приеме препарата «Оземпик». Соответствующие кадры публикует Daily Mail.

39-летняя знаменитость с мужем Орландо Блумом попала в объективы папарацци на парковке. На размещенных кадрах исполнительница предстала после похудения в коричневом бикини и светлой удлиненной рубашке.

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Звезда надела тапки, шляпу и солнцезащитные очки. Внешний вид она украсила многочисленными аксессуарами. При этом она продемонстрировала оголенные ноги и живот.

В июне был раскрыт секрет экстремального похудения Кэти Перри. Певица анонсировала выход новой песни Woman's World и опубликовала снимок, на котором позировала в купальнике. Тогда пользователи сети обратили внимание на изменения в фигуре исполнительницы, о чем принялись писать в многочисленных комментариях.

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      Екатерина Ештокина
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